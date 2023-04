L’operatore virtuale Rabona Mobile ha passato la giornata di mercoledì 12 aprile 2023 di down della propria linea internet, impedendo ai propri clienti di navigare in internet.

Nella giornata di ieri Rabona Mobile ha effettuato la prima comunicazione ufficiale in merito, scusandosi con i clienti per i disagi e affermando di essere al lavoro per risolvere la problematica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Rabona Mobile si scusa per i disservizi causati ai propri utenti

A partire dalla mattinata dello scorso 12 aprile 2023 i clienti di Rabona Mobile e del secondo brand Si Pronto!?! non riescono a navigare in internet, e il problema ha continuato anche nella giornata di ieri, 13 Aprile 2023. Se il problema degli SMS in uscita può essere meno impattante visto l’uso ormai ridotto di questo tipo di messaggistica, il disservizio sulla navigazione internet è invece fortemente impattante visto che la maggior parte dei clienti di telefonia utilizza ormai la SIM principalmente per il traffico dati.

Al momento, gli unici servizi che i clienti Rabona Mobile e del secondo brand Si Pronto riescono ad utilizzare sono quindi soltanto le chiamate, sia in entrata che in uscita, e la ricezione degli SMS in entrata. Nel primo pomeriggio di ieri, l’operatore ha rilasciato una dichiarazione scusandosi con i propri clienti: “Ci scusiamo con i nostri clienti per il disagio delle ultime ore, siamo al lavoro per risolvere il problema il prima possibile“.

Oltre a scusarsi con la clientela, Rabona Mobile sostiene di essere al lavoro per risolvere quanto prima il disservizio. Si ricorda che Rabona Mobile è un operatore virtuale (MVNO) che dal 17 Aprile 2019 eroga i suoi servizi appoggiandosi alla rete Vodafone Italia in 2G e 4G con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.