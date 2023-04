Rabona Mobile, i disservizi delle ultime ore sembrano proseguire

Rabona Mobile, l’operatore virtuale di telefonia mobile noto per le sue promozioni convenienti e la strategia di marketing legata al calcio, è al centro delle lamentele da parte dei clienti per problemi di servizio iniziati a metà marzo. Inizialmente, le segnalazioni riguardavano il mancato invio di SMS, mentre da mercoledì il problema si è esteso anche alla rete internet, rendendo impossibile la navigazione per molti utenti.

Rabona Mobile: cosa sta succedendo?

L’operatore virtuale, che utilizza la rete Vodafone, ha guadagnato popolarità grazie a offerte competitive per privati, comprendenti minuti, SMS e giga internet per la navigazione online. Tra i punti di forza di Rabona, secondo il sito web della società, vi è “l’interattività con il cliente finale attraverso la tecnologia più innovativa“.

Nonostante ciò, nelle ultime settimane molti clienti e rivenditori di schede Rabona non hanno ricevuto risposte riguardo al mancato invio di SMS. Sebbene il servizio clienti abbia rassicurato che si stiano lavorando per risolvere il problema, nel momento in cui scriviamo questa notizia, non è stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale. Come vi anticipavamo, la situazione è peggiorata quando, da mercoledì, il problema si è esteso alla connessione internet, rendendo impossibile l’accesso alla rete 4G per alcuni utenti. Ancora una volta, la società non ha fornito alcuna comunicazione ufficiale in merito.

I clienti, tramite social media come Facebook e Telegram, si chiedono cosa stia succedendo e attendono chiarimenti da parte dell’operatore.