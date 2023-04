Polaroid Now e Now+ Gen 2 i-Type, queste sono le nuove fotocamere istantanee, di seconda generazione, che il marchio olandese ha giusto presentato nei giorni correnti. Le novità introdotte sono molteplici, è stato mantenuto il classico design, ma allo stesso tempo l’azienda ha cercato di raggiungere più utenti possibili, affascinando in un certo senso anche le nuove generazioni.

Le principali differenze rispetto al passato sono le seguenti: i prodotti sono realizzati al 40% da materiali completamente riciclati, presentano al proprio interno una batteria agli ioni di litio, che potrà essere ricaricata tramite il cavo USB type-C (lungo 1,2 metri) incluso direttamente in confezione, e sono compatibili anche con i film Polaroid 600 (in aggiunta agli i-Type).

Polaroid, svelate le nuove camere istantanee

Il design iconico, come anticipato del resto, non viene assolutamente a mancare, andando a realizzare un form factor che affondi le proprie radici nel passato, buttando ugualmente un occhio alla modernità. La Now Generation 2 i-Type viene commercializzata in quattro colorazioni differenti, al contrario la Now+ Generation 2 è solamente bianca, nera o verde foresta. Entrambi i modelli presentano l’integrazione di un obiettivo a selezione automatica, che permetta di distinguere la scena inquadrata (classica o ritratto), con una messa a fuoco molto precisa a due zone: entro 1,3 metri con un primo piano di lunghezza focale equivalente di 40 millimetri, oltre 1,3 metri con lunghezza focale equivalente di 35mm.

Le specifiche le accomunano sono invece il flash intelligente, la doppia esposizione e l’autoscatto; l’autonomia è di circa 1200 foto, tutte realizzabili con una sola carica, la sola Now+ Gen2 integra la connettività bluetooth per il collegamento diretto all’applicazione dedicata.

Polaroid Now Generation 2 i-Type è in vendita da oggi sullo store di Nital al prezzo di 129 euro, la variante Now+ Generation 2 i-Type sarà in vendita da Maggio, a partire da 149 euro.