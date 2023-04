Non è passato molto tempo dalla presentazione ufficiale sul mercato mobile del nuovo OnePlus Nord CE 3 Lite eppure l’azienda ha già in serbo per noi un nuovo dispositivo. Come sappiamo ormai dai rumors, si tratta del prossimo medio di gamma OnePlus Nord 3. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il leaker Yogesh Brar ha rivelato ulteriori dettagli tecnici, tra cui anche il presunto prezzo di vendita.

OnePlus Nord 3, un noto leaker rivela ulteriori dettagli ed il presunto prezzo

Sembra ormai che sia quasi tutto pronto per il debutto ufficiale sul mercato del nuovo smartphone di OnePlus, ovvero OnePlus Nord 3. Di questo smartphone sono emersi fino ad ora numerosi rumors e leaks. Come già accennato, però, in queste ore il noto leaker Yogesh Brar ha rivelato ulteriori informazioni.

Nello specifico, il leaker in questione ha dichiarato che il prezzo di vendita dovrebbe essere compreso tra INR 30,000 e INR 40,000 per il mercato indiano. Si tratterebbe quindi di un prezzo al cambio corrispondente a circa 330-440 euro. Il leaker ha poi confermato alcune delle specifiche tecniche emerse fino ad ora.

Tra queste, sembra che ci sarà dunque sulla parte frontale un display con tecnologia Super AMOLED con una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Sotto al cofano sembra quasi confermata la presenza dell’inedito soc di MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 9000. Sarà infine presente all’appello una batteria da 5000 mah con ricarica rapida da 80W. Il comparto fotografico dovrebbe infine includere tre fotocamere con sensori fotografici rispettivamente da 64,8 e 2 MP.