Il colosso OnePlus negli ultimi tempi ha dimostrato il suo particolare interesse per la fascia media del mercato smartphone, con i tanti modelli della serie Nord che hanno invaso anche il mercato italiano.

L’ultimo arrivato in questo contesto è OnePlus Nord CE 3 Lite, e ora all’orizzonte torniamo a vedere OnePlus Nord 3. Il successore del Nord 2 lanciato due anni fa sembra essere pronto per il debutto in Europa. Scopriamo insieme l’intera scheda tecnica.

OnePlus Nord 3 pronto a debuttare in Europa

Nelle ultime ore infatti il noto leaker Yogesh Brar ha condiviso interessanti dettagli che dipingono essenzialmente tutta la scheda tecnica del dispositivo. Lo schermo sarà un display AMOLED da 6.7 pollici con refresh rate a 120 Hz e il processore un MediaTek Dimensity 9000. Dal punto di vista fotocamere, troveremo tre sensori sul lato posteriore rispettivamente di 64 megapixel il principale, 8 megapixel il grandangolo e 2 megapixel il sensore macro.

Fotocamera anteriore da 16 megapixel e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 80W. Dunque, in base a quanto trapelato online sembra che OnePlus Nord 3 intenda davvero salire di livello e offrire un’esperienza più da dispositivo di fascia alta che da medio-gamma.

Stando ai rumor appena emersi, OnePlus Nord 3 potrebbe debuttare nel mercato indiano a un prezzo equivalente a circa 400 euro. Staremo a vedere se e quando arriverà in Europa. Arrivati a questo punto non ci resta che attendere per maggiori dettagli.