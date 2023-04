Moneta da 0,02€ può valerne 6.500, è SUPER RARA

Si tende spesso a tenerli in tasca per poi privarsene al primo spazio utile. Alcuni addirittura hanno la malsana idea di gettarli per strada o magari conservarli per lanciarli poi in una fontana, sperando in quel desiderio che li faccia diventare ricchi. In molti però non sanno che dando uno sguardo in più a quei centesimi di euro, una piccola fortuna potrebbero racimolarla lo stesso.

Molto spesso infatti le emissioni meno apprezzate di alcune monete, potrebbero risultare molto particolari e in alcuni casi rari. Il tutto ancor di più da quando la zecca di Stato ha cessato di produrre queste monete, ovvero quelle da 0,01€ e 0,02€. Siate dunque molto vigili: potreste avere nel vostro cassetto o magari in un bicchiere dove stipate tutte le monete di piccolo taglio, quella che potrebbe valere molto.

Una moneta da 0,02€ può arrivare a toccare il valore di 6500€: ecco tutti i dettagli

Non tutti sono a conoscenza di una situazione che, nel momento in cui dovesse verificarsi, potrebbe portare a guadagnare un buon gruzzolo di soldi. In Italia fu concepita una versione in tiratura estremamente limitata di una moneta da 0,02 €. Questa fu prodotta in piccole quantità, visto che si trattò di un errore di conio evidente. Il tutto accade nel 2002, sotto la forma di circa 7000 pezzi prodotti.

Se la moneta tradizionale ritrae sul suo retro la Mole Antonelliana di Torino, quella da considerare rara ritrae invece sulla sua seconda faccia il Castel del Monte di Puglia che invece si trova abitualmente sul retro della moneta da 0,01€. Il valore? Se tenuta in stato impeccabile, potrebbe arrivare anche a 6500€.