ILIAD, con la promo Flash 120 hai una montagna di giga a meno di 8 euro

ILIAD, pioniere nel settore delle telecomunicazioni, ha sfidato il dominio dei grandi marchi italiani fin dal 2016, proponendo tariffe estremamente competitive e agevolando il passaggio ad altri operatori. La politica di prezzi fissi e trasparenti ha spinto i concorrenti a ridurre i costi e a creare brand low cost per contrastare l’operatore sul mercato, che tuttavia rimane difficile da eguagliare per la diversificazione delle sue offerte. Vediamo insieme la nuova promo a meno di 8 euro.

ILIAD: cosa comprende la promo Flash 120?

Tra le numerose proposte di ILIAD, spicca una particolare offerta vantaggiosa con un eccellente rapporto tra giga, servizi aggiuntivi, minuti e SMS illimitati a un prezzo ridotto. La Flash 120 offre 120 GB al mese, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia, minuti e SMS illimitati e 8 GB dedicati per il roaming in Europa, oltre a minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali. La promozione include anche funzionalità come Mi richiami, Hotspot, Nessuno scatto alla risposta, possibilità di modificare autonomamente il piano tariffario e controllare il credito residuo, e la segreteria telefonica.

Il costo fisso e immutabile nel tempo di questa offerta è di 7,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita e prevede un costo iniziale una tantum di 9,99 euro per la SIM, con le stesse condizioni applicate sia per i nuovi clienti che per coloro che optano per la portabilità del numero.

Con un’offerta così interessante, ILIAD dimostra di essere un’alternativa solida e convincente per gli utenti italiani alla ricerca di soluzioni più economiche e trasparenti nel settore delle telecomunicazioni.