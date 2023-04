HiPhi, il settore delle auto elettriche sta per accogliere una vettura cinese

L’invasione cinese nel mercato automobilistico europeo prosegue con l’arrivo del marchio HiPhi, brand premium del costruttore di lusso Human Horizons. Secondo l’amministratore delegato Mark Stanton, la novità farà il suo debutto in Europa entro la fine dell’anno in alcuni paesi, che verranno annunciati al Salone di Shanghai.

HiPhi: il debutto e le caratteristiche

Si ipotizza che i mercati di destinazione siano quelli con una solida presenza di auto elettriche, come Germania, Francia, Paesi Bassi e stati scandinavi. HiPhi punta a competere con marchi come Porsche e Mercedes, rivolgendosi a un pubblico giovane e benestante in cerca di veicoli elettrici di lusso e hi-tech. Stanton afferma che l’espansione in Europa sarà graduale per evitare di dilapidare risorse e avere effetti controproducenti. L’azienda si concentrerà sull’instaurarsi nel mercato poco a poco.

HiPhi conta di ottenere valutazioni di sicurezza elevate, come quelle ottenute nei test in Cina, anche dai test dell’Euro NCAP. Per avere un’idea dei veicoli HiPhi, possiamo guardare ai modelli venduti in Cina, come il SUV X e la berlina Z, che vantano autonomie fino a 700 km e prezzi a partire da circa 85.000 euro.

Tuttavia, HiPhi non sarà l’unico marchio cinese a debuttare in Europa. Zeekr, un brand di Geely, inizialmente previsto per il 2023 ma ora posticipato al 2024, intende entrare nel mercato europeo con una gamma di veicoli a zero emissioni, sfruttando tecnologie già note. Inoltre, il marchio Omoda di Chery Automobile farà il suo debutto in Europa entro la fine dell’anno con il SUV elettrico Omoda 5, inizialmente in Italia e successivamente in altri paesi. Queste nuove entrate nel mercato porteranno maggiore diversità e competitività, stimolando ulteriormente l’innovazione nel settore delle auto elettriche.