Il Google Play Store è il fulcro vitale attorno al quale tutti gli utenti ruotano nell’acquisto di nuove applicazioni per il proprio smartphone Android, solo scaricandole dallo store è possibile installarle tranquillamente sul dispositivo mobile; nella maggior parte dei casi il download richiede un piccolo esborso economico, ma esistono anche momenti dell’anno in cui possiamo assistere a sconti importanti, ecco i migliori di oggi.

Le promozioni sul Play Store di Google sono temporalmente limitate, ciò sta a significare che la riduzione del prezzo avviene solo per un determinato intervallo temporale, con conseguente ritorno al listino originario, anche senza preavviso. Se dall’elenco sottostante individuaste l’elemento che maggiormente vi aggrada, non aspettate oltre e scaricatelo subito, non sappiamo per quanto tempo sarà in promozione.

Android e Google Play Store, queste sono le app in offerta

Il convertitore è spesso incluso nello smartphone, tuttavia è abbastanza limitato in termini di unità di misura tra cui poter scegliere, per questo motivo potrebbe tornarvi utile Unit Converter, un software pensato appositamente per il medesimo scopo (LINK).

Trascorsa la Pasqua, in cui siamo sicuri vi sarete abbondantemente abbuffati, è arrivato il momento di iniziare a pensare alla propria forma fisica, con conseguente “prova costume”. L’applicazione che vi aiuterà a rimettervi in sesto è sicuramente Home Workouts No Equipment Pro, scaricatela oggi dal Play Store a titolo gratuito (LINK).

La terza applicazione sfocia nel mondo della personalizzazione, si tratta di un Icon Pack, ovvero un pack di icone per il vostro smartphone, dai colori pastello e sicuramente molto gradevole alla vista. Il suo nome è OxyPie, lo potete scaricare a questo link.