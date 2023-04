L’hacking etico è molto diverso dal difendere una rete. In un certo senso, il vantaggio dell’hacking etico è che può trovare le falle nella sicurezza della rete piuttosto che concentrarsi solo sull’aggiornamento della sicurezza.

L’hacking etico aiuta i proprietari di aziende o i proprietari di sistemi a trovare vulnerabilità e scappatoie prima che lo faccia un potenziale hacker, utilizzando le tecniche e le pratiche che un utente malintenzionato utilizzerebbe. Questo è anche il motivo per cui un hacker etico utilizza strumenti, approcci, metodologie e tecnologie reali rispetto alla difesa perimetrale che utilizza solo processi SAS.

La modellazione di un attacco che un hacker malintenzionato utilizzerebbe può aiutare i proprietari della rete a trovare le vulnerabilità della rete che non possono essere trovate in nessun altro modo. L’hacking etico aiuta a documentare sia le aree deboli che quelle forti della sicurezza di una rete. Sapere questo può aiutare i proprietari a correggere le scappatoie e rafforzare ulteriormente le loro aree di forza. Infatti, le aree in cui la sicurezza è forte possono essere utilizzate per coprire le tecnologie vulnerabili agli attacchi malevoli.

Una questione di sicurezza

Trovare le scappatoie di un particolare approccio o modello di sicurezza è il vantaggio principale dell’hacking etico. Ed è questo vantaggio che lo rende molto diverso dalla tipica difesa della rete.

La sicurezza perimetrale, d’altra parte, si concentra maggiormente sulla documentazione e sulla difesa dagli attacchi. Stai essenzialmente facendo ricerche sui firewall e installandoli sulla tua rete, scoprendo la sicurezza del server VPN e istanziandoli. Non si tratta di attaccare ma solo di difendere.

La sicurezza della rete implica il rispetto di tecniche comuni e la conferma delle migliori pratiche del settore in modo da operare e implementare in modo sicuro. Pertanto, la difesa perimetrale è molto diversa dall’hacking etico.