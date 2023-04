WindTre non è un nome che si dimentica facilmente, dato che è uno degli operatori dei rete fissa/mobile più importanti in Italia attualmente.

Tuttavia, potresti aver sentito parlare di 3 di Hutchison 3G Enterprises, che è attiva in Austria, Danimarca, Hong Kong, Irlanda, Indonesia (come Indosat Ooredoo Hutchison), Italia (come Wind Tre), Macao, Svezia e Regno Unito.

Nel 2016 Wind Italia e Tre Italia hanno deciso di fondersi. A marzo 2020, il marchio Wind Tre è diventato una sola cosa.

Grazie alla fusione, la società è diventata una delle più grandi società di telefonia mobile in Italia.

Ecco alcuni dettagli tecnici

Inoltre, è diventato l’operatore mobile più veloce in Italia. Ma innanzitutto, dobbiamo parlare della sua copertura dopo questi rapidi dettagli sulla frequenza:

2G: 900 MHz e 1800 MHz

3G: 900 MHz e 2100 MHz

4G/LTE: 800 MHz (Banda 20), 1500 MHz (Banda 32), 1800 MHz (Banda 3) e 2600 MHz (Banda 7)

5G: 3700 MHz (n78)

VolTE: Sì

Wi-Fi: no

Opensignal afferma che WindTre ha la migliore esperienza di copertura 4G/LTE (9,8 su una scala di 10 punti) alla pari con TIM e Vodafone Italia.

Quando si guarda al 5G NR, WindTre vince a titolo definitivo la sfida tra chi riesce a coprire un’area più elevata, infatti parliamo del 22,9%.

I suoi concorrenti non sono nemmeno vicini , dato che troviamo Vodafone Italia a 8,1%, Iliad a 2,7% e TIM a 1,9%.

Il punteggio di copertura 5G NR di WindTre è di 4,6 ed è stato nuovamente in vantaggio rispetto ai suoi concorrenti (Vodafone Italia: 2,5, Iliad: 0,9 e TIM Italia: 0,7). Una velocità di connessione che porta la società ad essere attualmente una delle più affidabili in Italia.