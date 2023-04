Bosch presenta il primo sistema automatizzato per lo smaltimento delle batterie

Sempre più auto elettriche stanno invadendo il mercato, per questo Bosch stima che entro il 2030 rappresenteranno circa il 70% di tutte le autovetture di nuova immatricolazione in Europa.

Ciò sta aumentando la domanda di batterie e il riciclaggio delle materie prime che contengono litio, cobalto e nichel. E Bosch ha sviluppato macchinari, attrezzature e software speciali per questo scopo.

L’affiliata Rexroth fornisce a Battery Lifecycle Company, una joint venture tra l’affiliata di REMONDIS TSR Recycling e Rhenus Automotive, il primo sistema completamente automatizzato in Europa per lo scarico e lo smontaggio dei moduli batteria.

“L’elettromobilità può affermarsi a lungo termine solo se sono disponibili materie prime sufficienti per la produzione di batterie. Il riciclaggio gioca un ruolo chiave in questo contesto e contribuisce a porre la nostra produzione su una base sostenibile: riutilizziamo ciò che usiamo e recuperiamo le materie prime“, afferma il Dr. Stefan Hartung, presidente del consiglio di amministrazione di Bosch.

Gli esperti prevedono che entro il 2030 l’Europa richiederà una capacità di riciclaggio fino a 420.000 tonnellate di materiale per batterie all’anno. “Se vogliamo costruire un’economia circolare europea, dobbiamo integrare saldamente il riciclaggio nel ciclo di vita del prodotto e creare l’infrastruttura necessaria per farlo.”

Una questione importante per l’ambiente

“Le batterie attualmente installate nei veicoli avranno raggiunto la fine della loro vita tra 10 o 15 anni. Dobbiamo sfruttare questa finestra di opportunità per costruire la capacità di riciclaggio necessaria“, afferma Steffen Haack, CEO di Bosch Rexroth.

Secondo il Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, i sistemi tecnici necessari per il riciclaggio richiederanno investimenti per oltre 6 miliardi di euro entro il 2040 nella sola Europa. Il riciclaggio sarà utile: un riciclaggio ottimale può recuperare fino al 95 percento degli elementi chimici di una batteria e riciclarli nel processo di produzione della batteria.

Il sistema di scarico automatizzato sviluppato da Bosch non solo semplifica il riciclaggio, ma aumenta anche l’efficienza e migliora la sicurezza: bastano pochi minuti per scaricare completamente un modulo. Il sistema riconosce i diversi design della batteria, riducendo al minimo i rischi come cortocircuiti e incendi.