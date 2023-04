Sembra che un nuovo bug su Android Auto non permetta agli utenti di utilizzare i giochi.

L’app visualizza un messaggio di errore che dice: “GameSnacks non disponibile durante la guida” e, sebbene questo approccio abbia perfettamente senso, l’avviso è impreciso. Questo perché il veicolo è parcheggiato, affermano gli utenti che hanno usato questa funzione su Android Auto.

Il programma blocca i giochi quando il veicolo è in movimento come impostazione predefinita e per ovvie ragioni. Google ha configurato il sistema operativo in modo che riuscisse a determinare quando il veicolo viene parcheggiato e quindi revocare la restrizione.

A partire da un recente aggiornamento, questo non accade più. Gli utenti spiegano che mettere il veicolo in sosta e provare ad avviare GameSnacks fallisce con lo stesso messaggio di errore ogni volta.

Un bug serio

Il problema tecnico è stato segnalato per la prima volta a febbraio, ma in questi giorni sta diventando sempre più diffuso. Non è ancora chiaro se la colpa sia di uno specifico aggiornamento o di altro.

Per questo motivo, la nuova versione ultimamente uscita potrebbe essere il colpevole, anche se per ora questa è solo un’ipotesi. I problemi si sono presentati in un momento in cui il lancio di Coolwalk era in pieno svolgimento, quindi questo potrebbe essere un solido punto di partenza per una potenziale indagine di Google.

Coolwalk sta causando anche altri problemi: in alcuni casi, la parte inferiore dello schermo viene disabilitata automaticamente, rendendo impossibile il passaggio da un’app all’altra. Anche la barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo è bloccata e l’interazione con l’app sullo schermo è impossibile. Questo comportamento è stato segnalato dopo il rilascio di Coolwalk, ma il downgrade ad una build molto più vecchia risolve il problema tecnico.

Nessuno degli utenti interessati ha affermato che un downgrade risolve il problema con GameSnack.