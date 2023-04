L’offerta di WindTre che gli utenti devono attivare sin da subito, è a conti fatti una delle migliori in circolazione, non tanto per il prezzo, quanto per il bundle generalmente offerto al fortunato consumatore che si trova nella condizione di poterla effettivamente richiedere sul proprio numero di telefono.

Una condizione essenziale per l’attivazione riguarda proprio la provenienza, è bene notare che tutte le migliori offerte di WindTre non sono attivabili da chiunque, ma solo ed esclusivamente da coloro che si trovano in determinate condizioni, e che richiedono contestualmente la portabilità del numero originario (con un costo aggiuntivo, di cui parliamo a breve).

WindTre, la nuova offerta vi lascerà a bocca aperta

Con la WindTre Go 200 Top+, gli utenti restano davvero di stucco dall’enormità del bundle messo effettivamente a disposizione, con una richiesta finale di soli 5,99 euro al mese, che dovrà essere versato tramite credito residuo (no carta di credito o conto corrente).

La promozione in oggetto è sicuramente una delle più interessanti del momento, proprio per il bundle che include al proprio interno, composto da 200 SMS che potranno essere utilizzati verso chiunque, minuti senza limiti per telefonare a chi si vuole, per finire con 100 giga di traffico dati al mese (navigazione in 4G).

Nel caso in cui la variante in oggetto non fosse di vostro gradimento, segnaliamo la presenza della Easy Pay, con gli stessi contenuti, ma pagamento tramite conto corrente/carta di credito e costo iniziale di 49 euro (altrimenti azzerato, come anche l’acquisto della SIM).