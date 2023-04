WhatsApp, trucco SEGRETO per spiare tutti gli utenti durante la giornata

La pratica di spiare le persone su WhatsApp non è più disponibile ormai da diverso tempo, o almeno non lo è con i metodi convenzionali che venivano utilizzati in precedenza.

È da ricordare infatti che diversi anni fa era possibile scaricare dal web delle applicazioni in grado di raccogliere le conversazioni altrui, spesso con un pagamento giornaliero o mensile. Tutte le soluzioni di questo genere sono state debellate da WhatsApp, ma a quanto pare esisterebbe una soluzione alternativa, seppur molto meno invasiva.

WhatsApp, il web nasconde un’applicazione che vi permette di spiare gli orari di accesso di chiunque

Capire il funzionamento di un’applicazione di terze parti che consentirebbe di conoscere informazioni riguardanti, in questo caso risulta facilissimo. Premesso che WhatsApp probabilmente non è a conoscenza dell’esistenza di una piattaforma del genere, la spiegazione è rapidissima e intuitiva.

Gli utenti che su WhatsApp vogliono avere un rapido riscontro di quando un determinato utente è online, possono rifarsi all’applicativo Whats Tracker. Il compito di questa applicazione disponibile sul web informato APK è quello di inviare una notifica istantanea con un avviso.

Tutto parte con il download di Whats Tracker, dopo il quale servirà solo selezionare il numero o i numeri di cui tenere traccia durante la giornata. Ogni volta che le persone che utilizzano quella numerazione si connetteranno a WhatsApp, la persona che utilizza “l’app spia”, riceverà una notifica all’istante. La stessa cosa vale anche per quando gli stessi numeri monitorati decideranno di disconnettersi. Alla fine della giornata poi sarà possibile controllare un report dettagliato con tutti gli orari precisi.