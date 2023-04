Come ben saprete, ogni tanto il team di sviluppatori di WhatsApp aggiorna l’elenco degli smartphone che non sono più ufficialmente supportati da questo popolare servizio di messaggistica istantanea.

Il motivo è semplice, gli sviluppatori vogliono che il servizio sia in grado di garantire degli standard minimi di qualità e ciò sui dispositivi più vecchi spesso non è più possibile e, pertanto, preferiscono rimuovere il supporto. Scopriamo i dispositivi che verranno abbandonati dal supporto.

WhatsApp: stop al supporto per alcuni dispositivi

Sono ben 49 i dispositivi per i quali il servizio di messaggistica ha deciso di rimuovere il supporto ufficiale, ovvero fino al prossimo 31 dicembre 2023. Tra i 49 smartphone troviamo anche iPhone 5, iPhone 5C, la gamma D di Huawei Ascend, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, la gamma LG Optimus, Samsung Galaxy Ace 2, Core, S2, S3 Mini, Trend II, Trend Lite Xcover 2 e molti altri.

Ovviamente si tratta di smartphone di diversi anni fa, alcuni anche molto vecchi e, pertanto, la maggior parte degli utenti sarà già passata ad un modello più recente. Ad ogni modo, per gli smartphone inclusi in questo elenco WhatsApp non è più disponibile dal 31 dicembre 2023.

Gli utenti che ancora non sono passati ad uno smartphone più recente, per continuare ad utilizzare l’applicazione di messaggistica istantanea dovranno farlo. Vi ricordo infatti che, a differenza di altre applicazioni una volta terminato il supporto, WhatsApp smette proprio di funzionare.