Truffe telefoniche, come debellare per sempre gli squilli senza risposta

Le truffe telefoniche stanno aumentando e colpendo un numero sempre crescente di utenti. Molti riescono a evitarle, mentre altri diventano vittime di chiamate senza risposta che portano a costi elevati e abbonamenti premium indesiderati. Ma come salvarsi?

Truffe telefoniche, i consigli su come salvarsi

Per difenderti da questi pericoli, è importante adottare alcune precauzioni. Innanzitutto, ti consigliamo di utilizzare una VPN affidabile, come NordVPN, che attualmente offre uno sconto del 63% e 3 mesi extra gratuiti. Le VPN sono utili perché proteggono i tuoi dati personali da hacker e criminali informatici che potrebbero rubare informazioni come il tuo numero di telefono. Per non parlare poi del fatto che le persone forniscono involontariamente il proprio numero su siti web, social network o piattaforme di e-commerce, esponendosi al rischio di truffe (ricordate che è facile imbattersi in pagine phishing o keylogger).

Un altro strumento utile per proteggersi dalle truffe telefoniche e dalle chiamate senza risposta è un’app gratuita come Truecaller. Questa è semplice da utilizzare e ti aiuta a identificare le chiamate spam o potenzialmente pericolose. Grazie ai suoi server, l’ID Chiamante viene identificato immediatamente e l’app ti avvisa se la chiamata potrebbe essere dannosa, evitando così di rispondere a chiamate indesiderate.

Infine, è fondamentale fare affidamento sul proprio buon senso. Presta attenzione alle telefonate in arrivo e, come dicevamo prima, utilizza strumenti come un’app Caller ID e Spam Blocking e una VPN per proteggerti da truffatori e malintenzionati. Ricorda che spetta a te decidere quali informazioni condividere online e a quali chiamate rispondere o richiamare. Mantenendo un atteggiamento prudente e utilizzando le tecnologie disponibili, è possibile ridurre notevolmente il rischio di cadere vittima di truffe telefoniche.