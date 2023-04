Sconto studenti Honor tutto quello che c’è da sapere

Honor è una nota azienda di tecnologia cinese, che produce smartphone di ultima generazione, tablet, smartwatch, cuffie, ecc. Per supportare l’istruzione e permettere ai giovani di utilizzare strumenti tecnologici avanzati, sempre più utili per l’apprendimento, Honor ha deciso di offrire loro degli sconti dedicati proprio agli studenti.

Come richiedere lo sconto studenti Honor?

Ci sono diversi codici promozionali applicabili sul sito ma per ottenere il codice sconto Honor Studenti, valido su tutti i prodotti dell’azienda (compresi gli accessori), è necessario visitare la pagina dedicata ai coupon Honor di Topnegozi.it, individuare lo sconto studenti, cliccarci sopra e registrarsi al programma Student Beans di Honor e accertare lo status di studente. Non si può, invece, utilizzare lo sconto in questione per gli acquisti nei negozi fisici. I passaggi da seguire, nello specifico, sono questi:

Passare sul sito: e individuare l’offerta sconto studenti Honor

e individuare l’offerta sconto studenti Honor Iscrizione al sito : la prima cosa da fare è creare un account sul sito ufficiale Honor, utilizzando l’email istituzionale associata all’account dell’istituto di istruzione (in alternativa si può accedere tramite dei servizi di terze parti, come University Box o Student Beans);

: la prima cosa da fare è creare un account sul sito ufficiale Honor, utilizzando l’email istituzionale associata all’account dell’istituto di istruzione (in alternativa si può accedere tramite dei servizi di terze parti, come University Box o Student Beans); Verifica dell’account : il secondo passaggio è attivare l’account, cliccando sul link di verifica inviato da Honor sulla mail indicata in fase di registrazione;

: il secondo passaggio è attivare l’account, cliccando sul link di verifica inviato da Honor sulla mail indicata in fase di registrazione; Acquistare i prodotti sullo student store: dopo aver completato entrambi i passaggi, si potrà accedere all’esclusivo student store, dedicato proprio agli studenti. In questa pagina, ci sono tutti i prodotti che è possibile acquistare con lo sconto. È possibile acquistare più prodotti senza limitazioni, ma bisogna richiedere il codice promozionale di volta in volta, verificando di essere uno studente.

Come funziona lo sconto studenti Honor?

Il codice studenti Honor è riservato a tutti gli studenti attualmente iscritti ad un percorso di studi universitario oppure frequentanti le scuole superiori che studiano in Italia. È pari al 10%, e si applica sugli articoli a prezzo pieno. In più, la spedizione è gratuita e la consegna avviene in un massimo di 5 giorni lavorativi. Inoltre, è possibile acquistare gli articoli dello store pagandoli in 3 comode rate, senza costi aggiuntivi, e usufruire della possibilità del reso gratuito entro 14 giorni se il prodotto non dovesse soddisfare le esigenze.

Cosa acquistare con lo sconto studenti Honor?

Come già detto, lo sconto studenti può essere utilizzato su tutti gli articoli dello store per gli studenti. Tuttavia, ci sono dei prodotti che potrebbero rivelarsi particolarmente utili, specialmente con l’affermarsi della didattica a distanza. Ad esempio, l’Honor Pad, che permette di studiare in maniera digitale, sia a casa che fuori casa, poiché ha una scocca sottile e leggera ed è dotato, inoltre, di un meccanismo che permette di proteggere gli occhi, anche dopo un utilizzo prolungato.

Gli Honor Pad, inoltre, possono essere collegati agli smartphone del brand, per avere tutti i file a portata di mano sui due dispositivi. Un accessorio da acquistare usufruendo degli sconti sono le Earbuds 3 Pro, dotate di un design peculiare che permette di sentire i bassi potenti e gli alti cristallini. Inoltre, la tecnologia di questi auricolari permette di gestire i suoni in maniera intelligente, cancellando i rumori. Un altro vantaggio è la ricarica veloce: con soli 5 minuti di ricarica è possibile usufruire di 2 ore di riproduzione musicale.