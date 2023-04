In queste ore, gli utenti di Rabona Mobile stanno affrontando notevoli difficoltà con il servizio, sia che si tratti di navigazione in Internet o l’invio di messaggi. Il malfunzionamento è iniziato ieri mattina e tutt’ora persiste, causando notevoli fastidi agli utenti che hanno riempito le pagine social dell’operatore di lamentele.

I clienti di Rabona Mobile stanno riscontrando gravi problemi

I problemi affrontati dai clienti dell’operatore virtuale non sono ancora stati risolti. Le difficoltà, che si stanno trascinando da alcune settimane, riguardano la navigazione Internet, l’invio di SMS e altri problemi relativi al secondo brand. Fortunatamente, le chiamate stanno funzionando come previsto. Questa problematica sembra essere limitata all’operatore virtuale in questione dato che per gli altri virtuali (inclusa Vodafone) non sono state segnalate criticità.

Al momento, non sappiamo perché Rabona Mobile sia così instabile. Tuttavia, è comprensibile che i clienti si aspettino una spiegazione da parte dell’operatore e speriamo di riceverne una entro la fine della giornata. Vi terremo aggiornati sulle novità in merito.

Stai cercando di passare da Rabona a un altro operatore?

Se decidi di effettuare un trasferimento del tuo numero, ci sono varie offerte disponibili per tutti gli operatori. Si inizia dall’offerta base da 6,99 euro al mese, fino ad arrivare alla top di gamma a 9,99 euro. Scegli quella che meglio si adatta alle tue esigenze!

Quando si tratta di Kena Mobile e Ho Mobile, la prima cosa da notare è la quantità di gigabyte incluse nelle offerte. Entrambi gli operatori sono molto generosi in questo senso. Tuttavia, mentre per Ho Mobile non ci sono costi di attivazione, sono previsti 4,99 euro una tantum per l’attivazione delle offerte Kena Mobile anche se si effettua la portabilità.

Scopri le offerte di Kena Mobile

Il gestore virtuale di proprietà di TIM utilizza la rete 4G con velocità fino a 60 Mbps. Scopri le offerte della lista qui sotto:

Ottieni 130 giga, minuti e 500 SMS al mese pagando solo 6,99 euro!

Ottieni 150 giga, minuti ed 500 sms al mese a soli 7,99 euro!

Ottieni 230 giga, minuti illimitati e 1000 sms al mese a solo 9,99 euro!

Scopri le offerte Ho Mobile

Se stai cercando di passare da Rabona a Ho Mobile, abbiamo alcune ottime offerte per te. Dai un’occhiata alle nostre opzioni e scegli quella più adatta alle tue esigenze!

A soli 6,99 euro al mese avrai 130 giga di traffico dati, minuti e sms illimitati.

Con soli 7.99 euro al mese, avrai a disposizione 180 giga a cui aggiungere minuti e sms illimitati.

Con 9,99 euro al mese hai accesso a 230 giga, minuti e sms illimitati;

Spusu offre fino ad Aprile prossimo promozioni speciali da non perdere!

Un’ottima alternativa a Rabona Mobile è l’offerta Spusu 70, un’ottima proposta pensata per tutti coloro che vogliono risparmiare senza rinunciare alle prestazioni offerte. Valida fino al 30 Aprile 2023, questa offerta include 70 GB di traffico dati, 2000 minuti e 500 sms al prezzo di 5,98 € al mese. A differenza di Rabona, Spusu si appoggia WindTre quindi assicuratevi prima che nella vostra zona vi sia un buon segnale.

Iliad porta tariffe convenienti a tutti!

Se siete stanchi di dover trattare con le imprese virtuali (con cui si può risparmiare, ma che possono comportare problemi come quelli attualmente riscontrati con Rabona), ma desiderate comunque evitare di pagare un occhio della testa per l’offerta mobile, provate Iliad. Il quarto gestore italiano è un operatore vero e proprio, con reti e antenne di proprietà, che offre servizi a prezzi interessanti per tutti e sempre.

Tutti possono godere dei vantaggi di Iliad e delle sue offerte. Il costo di attivazione è una tantum e ammonta a 9,99 euro. Tutto quello che c’è da sapere è incluso nell’offerta e non c’è alcun altro pagamento nascosto.

Fino a non molto tempo fa, c’era la FLASH 120 disponibile solo per brevi periodi, che dava minuti e messaggi illimitati e 120 giga di traffico 4G/4G+ al prezzo di 7,99 euro. Ora, Iliad offre l’offerta più avanzata: la GIGA 150 che comprende minuti e messaggi illimitati e 150 giga di traffico dati anche su rete 5G dove disponibile, a un prezzo mensile di 9,99 euro.

Insomma, le opzioni a disposizione sono varie e se avete deciso di interrompere con Rabona, vi rimane soltanto l’imbarazzo della scelta. È nostro desiderio che i problemi possano essere risolti rapidamente e che Rabona Mobile sia in grado di ripristinare tutti i suoi servizi.