MediaWorld prosegue sull’ottima strada intrapresa nel corso delle ultime settimane, mettendo sul piatto una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, arrivano i nuovi prezzi bassi su cui poter tranquillamente fare affidamento in fase d’acquisto.

Gli utenti che oggi vogliono approfittare degli ottimi sconti speciali, non devono fare altro che aprire il prima possibile il volantino speciale, che risulta oggi essere disponibile nei negozi fisici in Italia, come anche direttamente sul sito ufficiale, il quale promette la spedizione a domicilio, anche se potrebbe essere a pagamento.

MediaWorld, gli sconti sono veramente da non perdere

Per una volta MediaWorld decide di abbandonare il mondo della telefonia e della tecnologia spicciola, per dedicarsi interamente alla casa, agli elettrodomestici, ed a tutti quei prodotti che possono migliorare la nostra vita quotidiana. Con “La Casa per me“, disponibile fino al 25 aprile 2023, gli utenti possono pensare di acquistare tantissimi ottimi dispositivi, al giusto prezzo finale di vendita.

In prima pagina si scorgono le prime occasioni, come il frigorifero combinato 4 porte Haier a soli 849 euro, oppure anche una buonissima lavatrice Samsung, in vendita a 449 euro, ma è scorrendo le oltre 20 pagine della campagna che si possono scovare soluzioni molto economiche che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire. Quanti di voi non vorrebbero la macchina per la pasta di Philips, finalmente in offerta a 229 euro? oppure una impastatrice planetaria di Kenwood, realizzata interamente in metallo di ottima qualità, disponibile a 399 euro.

Queste sono solamente alcune delle ottime opportunità di risparmio che vi aspettano da MediaWorld, se volete approfondire la conoscenza del volantino, ricordatevi di aprire le pagine sottostanti.

anti.