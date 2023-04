Lidl ha in mente una grande promozione per tutti gli utenti, la nuova soluzione risulta essere perfettamente disponibile in ogni negozio sparso per il territorio, senza presentare differenze particolari, come nel caso di Euronics o di altri rivenditori differenziati di socio in socio.

I prezzi sono bassi e convenienti, mantenendo comunque inalterata la qualità generale dei dispositivi che potranno effettivamente essere acquistati dagli utenti. Tutti sono comunque commercializzati con annessa la garanzia di 24 mesi, che riesce a coprire i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare nel periodo di utilizzo.

Approfittate del canale Telegram di TecnoAndroid, che trovate a questo link, sul quale vedere le migliori offerte Amazon con tantissimi codici sconto gratis.

Lidl, le offerte sono attive per tutta la settimana

Super offerte questa settimana da Lidl, arrivano infatti gli sconti più speciali applicati sui prodotti per la casa, o meglio per il giardinaggio. Le occasioni da Lidl si sprecano, arrivano tantissimi prezzi bassi che vi potranno aiutare a sistemare il giardino in occasione della bella stagione.

Il prezzo più alto da versare va a toccare il tosaerba a benzina, disponibile da Lidl a 149 euro, per poi passare direttamente sul biotrituratore, in vendita a 99 euro, scendendo verso i 17 euro della cesoia ricaricabile elettrica, oppure i 24,99 euro necessari per l’acquisto della pistola termica. Gli utenti che invece sono alla ricerca di un multiattrezzo 4in1, dovranno pagare 149 euro, molto buona è anche la promozione legata all’idropulitrice, disponibile a 99 euro.

Le occasioni non terminano qui, come dimenticare i 14,99 euro necessari per il faro LED da esterno, ma vi rimandiamo alle pagine sottostante per tutti i dettagli.