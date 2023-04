I truffatori spesso prendono di mira gli anziani, in parte perché hanno accumulato maggiori ricchezze durante la loro vita. “Se stai pensando dal punto di vista di un criminale, quale obiettivo ti darà i maggiori ritorni: un ventenne al verde o un anziano con una pensione molto alta?” ha chiesto Marti DeLiema, assistente professore di assistenza sociale presso la School of Social Work dell’Università del Minnesota.

Secondo la Federal Trade Commission, i consumatori di età pari o superiore a 60 anni hanno presentato 467.340 denunce di frode nel 2021, riportando perdite totali per oltre 1 miliardo. Nel complesso, i consumatori di età pari o superiore a 60 anni hanno meno probabilità di segnalare perdite di denaro a causa di frodi rispetto a quelli di età compresa tra 18 e 59 anni.

Ma quelli che hanno perso più soldi sono specialmente le persone che hanno 80 anni e più. La FTC riferisce che gli adulti più anziani hanno maggiori probabilità rispetto ai giovani di perdere denaro a causa di truffatori che si fingono il supporto tecnico, oppure offrono premi, lotterie o si fingono amici/familiari.

Ecco alcuni consigli che gli esperti suggeriscono

Parlare di truffe può essere una delle cose più facili ha detto Huddleston.

DeLiema afferma che spiegare come funzionano questr truffe può ridurre notevolmente le possibilità che qualcuno ne diventi vittima. “Se conosci prima la truffa, hai l’80% in meno di probabilità di rispondere ad un numero di telefono strano“, ha detto.

Inoltre ci sono alcune cose tecniche che puoi fare, come programmare il telefono per inviare numeri sconosciuti alla segreteria telefonica, utilizzare un blocco del credito e impostare controlli sulla privacy più severi sui social media, ha affermato Amy Nofziger, direttore del supporto alle vittime di frode per AARP. “Queste sono cose che dovremmo fare tutti“, ha detto.

È anche relativamente facile monitorare il proprio conto o ricevere avvisi per ogni transazione, ha affermato Huddleston. In alcuni casi, potrebbe avere senso consentire ai figli adulti di monitorare tali account, a seconda del livello di comfort e delle esigenze di supporto dei genitori.