Google Maps è senza dubbio uno dei migliori servizi satellitari creati nell’era di internet. È pieno di funzioni utili, comprese le informazioni sulla congestione del traffico in tempo reale. Ma non tutti sanno come funziona realmente.

Il traffico viene rappresentato su Google Maps con tre colori: verde, arancione e rosso. Questi colori hanno lo scopo di farti capire le condizioni del traffico in tempo reale.

Verde: il traffico è regolare e non ci sono ritardi.

il traffico è regolare e non ci sono ritardi. Arancione: potresti incontrare traffico moderato e ritardi.

potresti incontrare traffico moderato e ritardi. Rosso: ci sono rallentamenti dovuti al traffico. Più scuro è il rosso, più lento è il traffico.

Questo è ciò che significano i colori, ma dove sta ottenendo i dati Google? Fino alla fine degli anni 2000, Google raccoglieva dati da sensori del traffico e telecamere. Questi dispositivi sono stati posizionati sulle strade dai dipartimenti dei trasporti governativi e dalle società private.

Ecco come funziona

I sensori del traffico e le telecamere utilizzano una varietà di sensori e telecamere per rilevare il traffico. Tali informazioni vengono quindi utilizzate per vari scopi, tra cui Google Maps. Tuttavia, non è così che Google ottiene i dati sul traffico.

Al giorno d’oggi, Google ottiene molte delle sue informazioni sul traffico direttamente da te. Quindi, se utilizzi Maps sul tuo telefono autorizzi ad essere tracciato e a fornire i dati sulla posizione.

Google utilizza anche i dati storici come parte dell’equazione. Può calcolare il tempo medio impiegato di solito dalle persone per percorrere un certo tratto di strada in orari e giorni specifici.

E ormai sono così tante le persone che utilizzano Google Maps che Google può ottenere una lettura accurata del traffico semplicemente utilizzando la tua posizione in tempo reale.