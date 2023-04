WhatsApp è una delle app più utilizzate nonostante manchi di diverse funzionalità. Ad esempio, Telegram ti consente di utilizzare lo stesso account su più dispositivi, ma sfortunatamente lo stesso non è possibile su WhatsApp, almeno fino ad ora.

La funzione “Dispositivi collegati” su WhatsApp è stata introdotta lo scorso anno ma puoi utilizzarla solo sul tuo computer o browser web. Tuttavia, l’app ha lanciato un nuovo aggiornamento che ti consente di collegare un nuovo smartphone al tuo account. Se hai sempre desiderato utilizzare l’applicazione con lo stesso numero di telefono su due dispositivi diversi, ora è finalmente possibile.

Come collegarli

Purtroppo, la possibilità di utilizzare lo stesso numero su due telefoni è limitata agli smartphone Android. Ciò significa che il telefono secondario che desideri collegare deve essere per forza un dispositivo Android. Tuttavia, il tuo telefono principale può essere un iPhone.

Dovrai anche eseguire l’aggiornamento all’ultima versione per utilizzare questa funzione. La funzione è attualmente in versione beta e viene distribuita gradualmente a tutti gli utenti, quindi se non l’hai ancora ricevuta, attendi di ricevere l’aggiornamento.

Procedura guidata

Installa WhatsApp dal Play Store sul tuo dispositivo secondario, e se lo hai già installato, disinstallalo e reinstallalo.

Dopo averlo installato di nuovo, aprilo sul telefono secondario e seleziona la lingua che preferisci. Tocca “Accetta e continua” e premi i tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo quando ti viene richiesto di inserire il tuo numero di telefono. Quindi, tocca “Collega un dispositivo”.

Nel caso in cui non vedi l’opzione “Collega un dispositivo“, carica l’APK Beta di WhatsApp (che puoi trovare facilmente online) e ripeti la procedura.