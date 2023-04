Nuovi sconti in casa Comet con tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, i prezzi sono bassi e convenienti per tutti gli utenti che vogliono approfittare delle occasioni più interessanti, in questo modo è facile accedere agli sconti, sia in negozio che sul sito ufficiale.

Proprio quest’ultimo rappresenta una delle migliori soluzioni su cui fare affidamento, in quanto offre esattamente gli stessi prezzi, aggiungendo comunque la possibilità di ricevere gratuitamente la merce a domicilio (con una spesa che supera i 49 euro), senza subire differenze nella qualità generale. Chiaramente, in caso foste interessati a recarvi personalmente in negozio, i prezzi non cambiano presso qualsiasi punto vendita fisico.

Comet, le offerte sono migliori di quelle di Unieuro

Nuovi sconti speciali sono legati al mondo Apple, tutti gli utenti ne possono approfittare fino al 26 aprile, senza doversi preoccupare di scorte limitate o altri vincoli particolari. Il focus è mirato prima di tutto sugli smartphone, con la possibilità di approfittare dell’ottimo Apple iPhone 14 Pro max a 1299 euro, oppure dell’iPhone 14 Pro a 1199 euro; gli utenti che invece si “accontenteranno” della variante classica, potranno spendere 899 euro.

Non mancano ottime riduzioni di prezzo applicate sui wearable e sugli accessori, con Apple Watch Series 8 a 449 euro, Apple Watch SE a 279 euro (di seconda generazione), passando anche per AirPods di seconda generazione a 119 euro, oppure le AirPods di terza generazione a 189 euro. Questi sono gli sconti principali del volantino Comet, per tutte le altre offerte, collegatevi alle pagine sottostanti.