Cambio gomme 2023, anche per quest'anno possiamo salutare quelle invernali

La primavera è arrivata e con essa anche il momento di sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi. Tra due giorni termina l’obbligo di avere pneumatici invernali o catene a bordo su alcuni tratti stradali. Sta arrivando l’estate, prepariamoci al cambio gomme 2023!

Cambio gomme 2023: chi può non sostituirli?

Sebbene l’obbligo stia per scadere, non è necessario correre dal gommista immediatamente. Infatti, si dispone di un mese, fino al 15 maggio, per montare gli pneumatici estivi. Ad ogni modo, ci sono alcune eccezioni da considerare. La prima riguarda gli pneumatici All Season (4 Stagioni), che possono essere utilizzati sia in inverno che in estate, quindi chi li usa non dovrà sostituirli.

Un’altra eccezione riguarda gli pneumatici invernali (sigla M+S) con un codice di velocità uguale o superiore a quanto indicato sul libretto di circolazione. Il cambio è obbligatorio solo per gli pneumatici M+S con un codice di velocità inferiore. Il codice di velocità, indicato da una lettera dell’alfabeto, si trova sullo pneumatico e indica la velocità massima supportata. È importante confrontarlo con quanto riportato sul libretto di circolazione.

Cosa succede a chi viene sorpreso con pneumatici non conformi? Ebbene sì, rischia una multa da 422 a 1.695 euro e il ritiro del libretto di circolazione. Nonostante ci sia un mese di tempo, è consigliabile non aspettare troppo. Prendere un appuntamento con il gommista per tempo è importante, così come preservare la durata degli pneumatici invernali, che con l’aumento delle temperature sono sottoposti a maggiore stress e tendono a deteriorarsi precocemente. Quanto agli pneumatici estivi offrono vantaggi come maggiore silenziosità e riduzione dei consumi.