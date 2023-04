Amazon e le truffe che arrivano a RAFFICA con le telefonate, le più pericolose

Le lamentele degli utenti provenienti dalla ricezione di un numero enorme di telefonate ogni giorno sono ormai una consuetudine. Più persone infatti lamentano di aver ricevuto contatti da numeri di diversa natura, talvolta anche con prefissi stranieri. Nessuno sembra essere in grado di fermarle, neanche il registro delle pubbliche opposizioni che ultimamente concesse a tutti la possibilità di registrare anche il proprio numero di cellulare oltre che quello fisso. La maggior parte di queste telefonate nasconde al suo interno una truffa, la quale spesso si serve del nome di una delle aziende più grandi al mondo. Stiamo parlando di Amazon, sito e-commerce più famoso al mondo che purtroppo vede il suo nome figurare all’interno di inganni di questo genere. L’obiettivo di questi ultimi è proporre investimenti con dei ritorni che sembrano tutt’altro che vicini alla realtà.

Amazon e le telefonate che promettono investimenti fruttuosi a breve termine, state molto attenti

Il tuo nome di Amazon viene sporcato ogni giorno da telefonate che promettono ritorni economici smisurati semplicemente acquistando delle azioni del famoso colosso. Nel ricordare che tutto ciò non è altro che il preludio ad una truffa, sembrerebbe che la Consob si sia mossa già da un po’ di tempo.

Già durante lo scorso mese di ottobre, nel 2022, l’ente aveva messo in guardia tutti i contribuenti chiarendo ancora una volta che proposte di questo genere, oggetto di campagne pubblicitarie promosse da soggetti non qualificati ed identificati sul web tramite telefono, vanno a configurarsi come truffe. Nessuno di coloro che infatti si presenta in chiamata è riconducibile ad Amazon.

L’obiettivo è quindi sempre il medesimo: acquisire dati personali o in alcuni casi anche somme di denaro in maniera indebita. Diffidate quindi da ogni tipo di telefonata che prometta un qualsiasi ritorno economico frutto di investimenti improbabili.