WindTre sembra essere letteralmente impazzita, le sue nuove offerte abbassano tantissimo i prezzi finali di vendita, mettendo sul piatto a disposizione di ogni cliente un bundle ricchissimo di contenuti da non perdere veramente di vista.

L’unico limite in fase di attivazione riguarda l’accessibilità, in termini di provenienza, è infatti importante ricordare che l’accesso alle singole promozioni è possibile solamente con portabilità obbligatoria del proprio numero di telefono, e provenienza da uno specifico operatore telefonico in Italia. La richiesta potrà essere presentata nei negozi fisici in Italia, senza differenze o vincoli territoriali di alcun tipo.

WindTre: gli sconti e le nuove offerte

Disponibile ancora per qualche giorno è la Go 101 Star+ Digital, in versione Easy Pay, di WindTre, la perfetta soluzione che gli uscenti da un MVNO, tra cui troviamo anche Iliad, devono attivare pagandola solamente 7,99 euro al mese. Essendo disponibile come Easy Pay, è da notare che il pagamento sarà da completare in via esclusiva con carta di credito o conto corrente bancario, non sarà possibile con credito residuo.

La promozione in oggetto, ad ogni modo, permette a tutti di avere libero accesso a illimitati minuti da utilizzare verso tutti, 200 SMS da inviare a chiunque si desideri, a cui comunque aggiungere ben 101 giga di traffico dati, alla massima velocità disponibile (4G). In fase di attivazione il consumatore non dovrà pagare nulla, la SIM e la spedizione a domicilio (nel caso di eventuale acquisto online), saranno completamente gratuite. Tutto questo è valido con vincolo contrattuale di 24 mesi, in caso contrario è prevista una penale di 49 euro.