Vodafone Silver di aprile a 7 euro al mese fino a 200GB in 5G

Il mercato della telefonia mobile è diventato sempre più popolato. Proprio per tale situazione, i vari gestori stanno cercando di innalzare le proprie difese, lanciando delle offerte vantaggiose soprattutto per riportare dalla loro parte gli ex clienti.

L’obiettivo di Vodafone ad esempio sarà quindi quello di concedere più contenuti possibile ma soprattutto abbassare i prezzi ulteriormente, in modo da offrire situazioni allettanti a coloro che ne sono in cerca. Nel paragrafo in basso potete trovare alcuni esempi del parco promozionale dell’azienda.

Vodafone continua a battere ogni record con le sue nuove offerte: ecco quali sono le più interessanti in assoluto fino a 200 giga

La battaglia con i vari gestori sta continuando da diversi mesi, proprio come gli utenti hanno avuto modo di vedere. I provider più in voga nell’ultimo periodo sono certamente quelli virtuali ma non possono passare inosservate quelle realtà che hanno scritto pagine importanti della storia della telefonia mobile in generale. Ovviamente al primo posto c’è Vodafone, azienda che col tempo è diventata un vero e proprio baluardo di quello che era il mondo telefonico mobile un tempo. Oggi sono ancora disponibili le sue vecchie offerte, le quali sono attive per gli utenti più affezionati, ma ce ne sono molte più vantaggiose.

L’esempio più classico è quello delle due ultime promo lanciate sul mercato, le quali fanno capo ad una nuova linea promozionale. Stiamo parlando delle nuove Silver, promozioni mobili che Vodafone lancia per recuperare gran parte del suo pubblico scappato via.

La prima offerta di questa gamma comprende al suo interno minuti senza limiti con SMS senza limiti verso tutti ma il vero punto di forza sta nella connessione: sono disponibili 150 giga per un prezzo di 7,99 € al mese.

L’altra offerta, quella da 9,99 € al mese, si spinge fino a toccare i 200 giga di connessione internet. Ricordiamo che tutto è in 5G.