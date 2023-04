L’operatore Vodafone ha qualche settimana fa chiuso la commercializzazione della propria promozione denominata Giga Speed per poi rilanciarla qualche giorno fa.

La promozione è a prezzo scontato per tutti i possessori della Carta Giovani Nazionale. Si ricorda che Carta Giovani Nazionale è l’iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio che consente ai giovani residenti in Italia e con età compresa tra 18 e 35 anni di ottenere agevolazioni per accedere a beni, servizi, esperienze ed altro.

Vodafone rilancia Giga Speed

Per gli utilizzatori di Carta Giovani Nazionale, come indicato all’interno dell’app IO, fino al 31 Dicembre 2023 continua ancora la pubblicizzazione di LV8, l’app “learning game” di Fondazione Vodafone che permette attraverso l’esperienza del videogioco di acquisire competenze digitali di base certificate. Tramite la Carta Giovani Nazionale è possibile avere il codice di invito personalizzato.

Al termine del gioco sono proposti test di autovalutazione per dare ai ragazzi la possibilità di comprendere le proprie potenzialità, come quelli offerti da Vodafone Future Job Finder, che apre ai giovani una porta d’accesso a nuove competenze e opportunità di lavoro nella digital economy.

LV8 mira a coinvolgere in percorsi di formazione digitale i giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti Neet, ma anche tutti coloro che desiderano acquisire nuove competenze e poter cogliere così nuove opportunità professionali: con il superamento di livelli di difficoltà crescente, LV8 prevede infatti il rilascio di certificazioni digitali su blockchain delle competenze acquisite (Open Badge) da valorizzare nel proprio curriculum vitae.