Al gennaio 2024 l’Italia vedrà il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero per quanto riguarda il rifornimento di luce e gas in tutta la Nazione.

Con il mercato tutelato i prezzi delle utenze di luce e gas e le varie tariffe sono regolamentate dall’Autorità. Con il passaggio al mercato libero invece ogni individuo è libero di scegliere il proprio gestore per l’energia elettrica il gas. I vantaggi sono sicuramente la possibilità di scegliere tra una vasta varietà di offerte e di scegliere delle tariffe a prezzo bloccato, che non variano nel tempo.

D’altro canto, uno degli svantaggi di questa liberalizzazione è l’incremento di truffe telefoniche legate al falsi venditori che convincono i clienti a sottoscrivere nuovi contratti di luce e gas.

Attenzione a queste truffe

Le truffe telefoniche sono aumentate a causa della liberalizzazione dei mercati. Lo sa bene Estra Energia, società attiva sul mercato della vendita di gas ed energia elettrica, che si è vista segnalare numerosi casi di tentate truffe ai danni dei suoi clienti.

Molti sono gli operatori energetici scorretti che si spacciano per venditori di Estra per ingannare i clienti proponendo dei contratti vantaggiosi. In questo modo se il cliente accetta di sottoscrivere il nuovo contratto cambia inconsapevolmente operatore.

Queste pratiche scorrette sono ovviamente illegali e questi falsi venditori verranno sanzionati dai tribunali italiani.

La società ci tiene a ricordare che non effettua nessun tipo di telefonata per la variazione di listini e tariffe e che qualsiasi chiamata venga ricevuta a nome di Estra è una truffa.