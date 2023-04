La seconda metà dell’anno si preannuncia estremamente ricca di novità per Samsung. Molto probabilmente, durante l’evento dedicato ai Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, arriveranno anche i nuovi tablet appartenenti alla famiglia Galaxy Tab S9.

Nonostante manchi ancora tanto tempo alla presentazione ufficiale, alcune specifiche tecniche dei tablet top di gamma sono trapelate online. In particolare, a catturare l’attenzione è il Galaxy Tab S9 Ultra.

Stando a quanto emerso su GeekBench, il device potrà contare su tre varianti di memoria. Ci possiamo aspettare un modello dotato di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna a cui si affianca uno da 12/256GB e infine uno da 16/512GB.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra si preannuncia il tablet di riferimento per la famiglia e per l’intero settore

Passando alle altre caratteristiche, ci aspettiamo la presenza di un display da 14.6 pollici dotato di una risoluzione WQXGA+. Il pannello avrà le stessi dimensioni della generazione precedente ma con uno spessore di 5.5mm e un peso approssimativo di 737 grammi.

Il SoC scelto da Samsung sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 in versione custom. La conferma arriva sempre da Geekbench ma in relazione al Galaxy Tab S9 Plus. Ci possiamo aspettare, quindi, la presenza del SoC Snapdragon for Galaxy utilizzato anche sulla famiglia Galaxy S23.

Passando alla batteria, su un tablet del genere non sorprende trovare una capacità di 11.200mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W. Al momento non è chiaro se i caricabatterie sarà presente o meno nella confezione di vendita. Infine, il Samsung Galaxy Tab S9 Ultra potrà contare sulla certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere.