Un prezzo davvero spudorato vi attende su Amazon nel caso in cui foste interessati all’acquisto del bellissimo Huawei Watch Fit, il wearable dell’azienda cinese dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, perfetto per invogliare sempre più utenti all’acquisto.

Huawei Watch Fit in promozione su Amazon, ecco il nuovo prezzo basso

Huawei watch Fit è un bellissimo smartwatch, un prodotto che appartiene alla fascia media del segmento di riferimento, caratterizzato comunque da specifiche tecniche di tutto rispetto, anche se originariamente in vendita a 129 euro, ma grazie alla promozione corrente di Amazon, risulta essere acquistabile a soli 91 euro (LINK ACQUISTO, sconto del 29%).

Il prodotto è molto valido, è caratterizzato da un ampio display AMOLED da 1,64 pollici di diagonale, con una batteria che può garantire anche 10 giorni di utilizzo continuativo, piena impermeabilità fino a 5 ATM, con la presenza comunque del GPS integrato, per avere il segnale preciso anche senza l’ausilio dello smartphone. Il modello in promozione è la variante Elegant, viene commercializzato con un comodo cinturino in silicone, di colorazione nera, e cassa metallica opaca che lo rende perfetto per varie tipologie di utilizzo (meno sportive, per intenderci). La compatibilità è estesa a tutti gli smartphone attualmente disponibili in commercio, senza differenze o limitazioni particolari da segnalare.