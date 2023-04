Netflix, la piattaforma ha sfornato una serie di novità super intriganti

Stai cercando i titoli in arrivo su Netflix ad aprile 2023? Ecco una lista completa delle nuove uscite del mese, che includono serie TV, film, documentari e anime. D’altronde la piattaforma non può non continuare a stupire gli spettatori, offrendo così nuovi titoli interessanti mese dopo mese. Vi anticipiamo che tra le uscite più attese di aprile c’è la seconda stagione di Sweet Tooth, la nuova serie Beef – Lo Scontro e il documentario di Lewis Capaldi, How I’m Feeling Now.

Netflix: il lungo elenco delle proposte di aprile

Ricorda che le date di uscita potrebbero subire variazioni, quindi tieni d’occhio il profilo ufficiale di Netflix su Twitter @NetflixIT per le ultime notizie. Insomma, aprile 2023 promette grandi novità per gli abbonati Netflix, con una vasta gamma di contenuti che spaziano dalle serie TV ai film, passando per documentari e anime. Non dimenticare di consultare regolarmente il catalogo proposto da Tecnoandroid e di visitare la pagina dedicata ai contenuti più visti. Ecco quindi la lista aggiornata.

6 aprile

Beef – Lo Scontro

7 aprile

Transatlantic

13 aprile

Ossessione

15 aprile

A spasso con i Kardashian 13

21 aprile

Benvenuti a Eden 2

27 aprile

Sweet Tooth 2

L’estate in cui imparammo a volare 2 parte 2

Film da vedere su Netflix ad aprile 2023

1 aprile

After 2

Paw Patrol Il Film

3 aprile

Il sacro male

I migliori giorni

7 aprile

Chupa

11 aprile

Una notte da dottore

14 aprile

The Last Kingdom – Sette Re devono morire

Fenomenas indagini occulte

21 aprile

Guida turistica per innamorarsi

Documentari e anime da vedere su Netflix ad aprile 2023

5 aprile

Lewis Capaldi How I’m Feeling Now

12 aprile

American Manhunt: l’attentato alla maratona di Boston

13 aprile