Multa CLAMOROSA che potete prendere camminando a piedi

Stare attenti quando ci si trova in strada è obbligatorio, oltre che fondamentale per la propria incolumità e per quella degli altri. Guidare un veicolo può comportare diversi rischi ogni giorno, ed è proprio per questo motivo che esistono delle regole di cui tenere conto. Queste vengono insegnate alla scuola guida, quando si è in procinto di prendere per la prima volta la patente di guida.

Proprio per questo tutti sanno che ci sono dei limiti da non superare, al fine di evitare di comportare alla società dei rischi che possano tramutarsi in multe e sanzioni di diverso genere.

Il codice della strada infatti è pieno di regole di comportamento, con quelle principali che sono conosciute da tutti. Ce ne sono però alcune che gli automobilisti non conoscono, le quali possono comportare delle multe stradali davvero strane e inaspettate.

La multa che i pedoni non si aspettano di poter prendere: ecco la sanzione tra le più strane in Italia

In strada c’è la segnaletica che aiuta le persone a capire quali sono i limiti di velocità che ad esempio vigono in tale zona, tutti i divieti e tutti gli attraversamenti pedonali. Ci sono delle regole da sapere proprio in merito agli attraversamenti, visto che i pedoni non sono esenti da colpe nel momento in cui circolano in strada esattamente come le auto.

Nel caso in cui le strisce pedonali più vicine si trovino oltre i 100 metri, è possibile attraversare ugualmente la strada anche al di fuori di esse. Ovviamente bisogna attenersi ad alcuni criteri ben precisi, come il fatto di dover attraversare in senso perpendicolare, ovvero utilizzando la traiettoria più breve. Attraversando invece in maniera obliqua potreste rischiare una multa che andrà da 26 a 102 €.