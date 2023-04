MediaWorld è pazza, al 70% i prezzi di Samsung e iPhone distruggono Expert

MediaWorld forse in questo momento è il colosso che sta rubando più utenti a tutti gli altri grazie ai prezzi lanciati. A parlare per l’azienda è il nuovo volantino, catalogo pieno di merce che va ad impattare soprattutto nell’ambito dell’elettronica. I prezzi non sono mai stati così bassi, soprattutto per quanto riguarda i pezzi più desiderati. Ricordiamo poi che ci sono innumerevoli vantaggi che possono tornare utili soprattutto a coloro che magari ci pensano un po’ di più per svariate motivazioni personali.

Sono disponibili da MediaWorld infatti tassi agevolati allo 0% per quanto riguarda TAN e TAEG per i finanziamenti in sede. Ovviamente tutto quello che acquisterete poi potrà godere di una garanzia pari a due anni, in alcuni casi anche estendibile. L’attenzione di chi legge il nuovo volantino sarà particolarmente catturata dalla telefonia, la quale mostra pezzi pregiati a prezzi più bassi della media

MediaWorld: sono arrivate le nuove offerte nel volantino di aprile, ecco alcune delle migliori

Con MediaWorld risparmiare è davvero facile soprattutto se volete l’elettronica di livello. Nel nuovo volantino sono arrivati i prezzi straordinari che riguardano dispositivi molto richiesti dal pubblico, il quale questa volta potrà prenderli ad un prezzo eccezionale.

Potete trovare l’iPhone 13 da 128 giga a 779,99 € con uno sconto del 17%. Disponibile poi anche il nuovo Samsung Galaxy A23 5G ad un prezzo di 218,99 euro.

Ci sono poi anche altre offerte riguardanti smartphone minori, come nel caso del Samsung Galaxy A14 disponibile a soli 189,99 euro. Si tratta di una ghiotta occasione, ma per tutti gli altri prezzi potete dare uno sguardo al volantino proprio qui in alto.