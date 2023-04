IPTV letteralmente all’angolo, con gli ultimi provvedimenti che il Governo Italiano ha deciso di mettere in atto per proteggere il sistema Calcio, proprio a causa della fortissima evasione, che porta sostanzialmente ogni anno ad una perdita di 1,7 miliardi di euro, che potrebbero venire investiti nel miglioramento delle infrastrutture, e non solo.

Una cosa che pochi utenti non sanno, è che molti abbonamenti illegali legati al pezzotto vengono comunemente pagati con carta di credito, quasi alla stessa stregua di un abbonamento originale e completamente legale. Una simile scelta espone il consumatore alla possibile sanzione da parte degli enti preposti, proprio perché sono pagamenti tracciabili, e di conseguenza potreste essere costretti a dover pagare una multa fino a 15’000 euro (se non superiore nel caso in cui vendeste il servizio ad altri utenti).

IPTV all’angolo, ecco le novità

L’altra grande novità che il Governo ha introdotto con la legge firmata il 20 marzo, riguarda la tempestività dell’intervento. Se fino ad oggi dalla verifica dell’illecito, alla messa in pratica dell’azione, potevano trascorrere intere giornate, se non settimane, grazie al nuovo regolamento l’AGCOM potrà ordinare ai fornitori di servizi (connessione internet), di oscurare il sito entro 30 minuti.

L’oscuramento, secondo le Risoluzioni UE, ha senso solo se è veloce e tempestivo, e l’indirizzamento della scelta del Governo è chiaro, seguire le linee guida dell’Unione Europea, per cercare di debellare una volta per tutte una problematica molto comune sul territorio italiano.