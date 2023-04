Ti sei mai chiesto se il tuo telefono riesca ad ascoltare le tue conversazioni per proporti annunci personalizzati?

Consideriamo le prove e cerchiamo di capire. Il tuo telefono ti sta ascoltando per gli annunci o è semplicemente una coincidenza? Molti ritengono che i microfoni degli smartphone vengano utilizzati per registrare ciò che viene detto nelle vicinanze, e che le informazioni siano utilizzate per indirizzare meglio gli annunci Google personalizzati su siti web e Facebook.

Sembra improbabile, ma le prove sono piuttosto convincenti. BBC Technology Report Zoe Kleinman riportano un’occasione in cui si è saputo della morte di un’amica in circostanze tragiche. Solo dopo si è scoperto che il nome della sua amica, l’incidente, il luogo e l’anno erano nella casella di ricerca di Google.

Troverai molte storie simili su social come Redbdit e su Facebook, il motivo è che è un argomento ridondante che ha coinvolto milioni di persone.

Un problema di fondo

Da quando tutto ciò è accaduto, Google infatti non offre più questo tipo di annuncio. Ma pensare che esista la possibilità che questa tecnologia venga utilizzata per indirizzare i clienti in base alle loro conversazioni è preoccupante. Spesso i dati registrati possono essere utilizzati per identificarti.

Nel 2019, 1000 registrazioni vocali raccolte dall’Assistente Google sono trapelate al media belga VRT News. Le registrazioni, molte delle quali sono state raccolte da telefoni Android, includevano informazioni sufficienti per identificare i proprietari del dispositivo, oltre alle persone coinvolte che avevano avuto a che fare con il proprietario.

Google ha reagito a ciò agendo, affermando: “I frammenti audio non sono associati agli account utente“. Ma come ha sottolineato VRT, non è necessario che lo siano.