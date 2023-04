Ho.Mobile è uno degli operatori virtuali più popolari in Italia che presenta offerte competitive a prezzi stracciat.

Gli operatori virtuali sono dei gestori che propongono dei servi di telefonica mobile senza però essere possessori di reti e infrastrutture. Per poter far ciò si appoggiano a operatori telefonici che invece sono in possesso di reti proprie.

Ho.Mobile è quindi uno degli operatori virtuali presenti in Italia. Il servizio, offerto dall’azienda VEI, è stato lanciato nel 2018 e fa parte del gruppo di Vodafone Italia S.r.l. L’operatore al quale si appoggia è proprio Vodafone.

Ho.Mobile è un operatore che conta ben 3 milioni di clienti in tutta Italia e presenta una vasta gamma di incredibili offerte a prezzi super competitivi.

Ho.Mobile: quali sono le offerte del momento?

Ho.Mobile propone delle incredibili offerte a prezzi stracciati.

Fino al 30 Aprile 2023 l’operatore propone, per tutti i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Coop Voice, Poste Mobile e altri operatori virtuali, due offerte folli! La prima promozione prevede minuti ed SMS illimitati e 130 GB a soli 6,99 euro al mese, mentre la seconda minuti ed SMS illimitati e 180 GB a 7,99 euro al mese.

Per i clienti provenienti da Kena, Digi, Enegan e Feder Mobile l’offerta comprende minuti ed SMS illimitati e 150 GB a soli 7,99 euro al mese.

Per chi invece deve attivare un nuovo numero Ho.Mobile propone delle tariffe super vantaggiose. Minuti ed SMS illimitati e 100 GB a 6,99 euro oppure minuti ed SMS illimitati e 150 GB a soli 8,99 euro al mese.

Infine, per i clienti provenienti da Vodafone, WindTre, TIM e Very Mobile, l’operatore offre minuti ed SMS illimitati + 50 GB a 11,99 euro oppure stessa offerta con 150 GB a 13,99 euro.