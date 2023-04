Se ti capita di trovarti a utilizzare un telefono Android nel 2023 che non ha abbastanza spazio di archiviazione, Google ha una funzione che potrebbe aiutarti.

In un post sul blog, la società ha annunciato una nuova feature chiamata archiviazione automatica. Google afferma che uno dei motivi principali per cui gli utenti eliminano le app dai loro telefoni è liberare spazio di archiviazione, probabilmente per altre app. O tutte quelle foto e video che devi pagare per archiviare con Google Foto.

La cosa interessante qui è che l’archiviazione automatica non significa l’eliminazione automatica: Android non eliminerà semplicemente l’intera app dal tuo telefono come fa attualmente iOS. Invece, Google afferma che l’archiviazione automatica comporterà la “rimozione parziale di un’app dal dispositivo per risparmiare spazio, ma l’icona dell’app e i dati personali dell’app dell’utente verranno conservati. Quando l’utente desidera ricominciare a utilizzare l’app, può semplicemente toccare per scaricarla nuovamente e riprendere da dove si era interrotta (a condizione che l’app sia ancora disponibile su Google Play).”

Una funzione davvero innovativa

La società afferma che l’archiviazione automatica può “liberare automaticamente fino a quasi il 60%, senza rimuovere la presenza dell’app o i dati degli utenti dal dispositivo“. Questo è un ottimo modo per affrontare questo problema. L’utente andrebbe ad utilizzare l’app proprio come ha sempre fatto dovendo semplicemente attendere qualche secondo affinché venga riscaricata sul dispositivo, anche i dati verrebbero conservati.

Se “i dati vengono conservati” significa non bisognerà accedere nuovamente ad un’app dopo averla reinstallata. La società fa notare, tuttavia, che “l’archiviazione automatica è disponibile solo per gli sviluppatori che utilizzano l’App Bundle per pubblicare le proprie app“.