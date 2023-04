Expert è SHOCK, le nuove offerte di aprile sono al 70% sugli smartphone

Un volantino dopo l’altro, è stato possibile notare come già prima che arrivasse il mese di aprile, fossero disponibili tante offerte straordinarie. La tecnologia è il campo più preso di mira dagli utenti ma anche dagli stessi colossi che si occupano di proporre nuove soluzioni, le quali sono sempre più vantaggiose per quello che viene visto in giro. Expert ad esempio sta mostrando nei suoi volantini sempre più tecnologia insieme ad elettrodomestici e tutto quello che serve per le utilità di ogni giorno.

Expert riesce a battere la concorrenza con l’ultimo volantino pieno di offerte: ecco alcuni dei prezzi migliori del momento

Per questo motivo oggi abbiamo deciso di segnalare alcuni di quelli che sono registrati come i migliori sconti in assoluto in questo mercato italiano attuale. Si parte prevalentemente dai dispositivi mobili, come ad esempio gli smartphone, ambito che Expert predilige in modo particolare.

Eccezionale il prezzo che riguarda il nuovo Samsung Galaxy A54 5G, il quale viene proposto a 499,90 € con un buono sconto da 70 da attivare nel carrello. La stessa cosa vale per l’altro nuovo di casa Samsung, ovvero il Galaxy A34 5G, disponibile a 399,90 € grazie allo sconto da attivare nel carrello.