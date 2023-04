La maggior parte delle persone non sa che avendo a che fare con i soldi ci si può imbattere in pezzi rari da collezione che possono valere una fortuna. Le banconote più preziose al mondo sono quelle che presentano errori di stampa, o che sono state stampate centinaia di anni fa.

Esamineremo alcune delle banconote più rare e preziose provenienti da tutto il mondo.

Banconota da 10.000 dollari degli Stati Uniti

Potrebbe sembrare strano, ma gli Stati Uniti hanno una storia molto importante, infatti una delle banconote stampante all’inizio è diventata una delle più apprezzate e ambite dai collezionisti di tutto il mondo. La banconota da 10.000 dollari degli Stati Uniti è stata stampata l’ultima volta nel 1945 e oggi potrebbero essercene fino a 350 in circolazione.

Al momento della sua uscita, la banconota da $ 10.000 avrebbe avuto un potere d’acquisto di quasi 107.000 dollari in base all’economia odierna: era una somma enorme per l’epoca in cui un sacchetto di patatine costava solo 5 centesimi. Oggi queste banconote sono un oggetto da collezione e hanno un valore di molto superiore a 10.000 dollari, sebbene abbiano ancora corso legale.

Banconota da 1000 dollari

Gli Stati Uniti hanno smesso di stampare banconote da 10.000 nel 1945, ma hanno anche interrotto la produzione di quelle da 1000 e 5000. Questa banconota, stampata nel 1891, è stata venduta all’asta nel 2013 per poco più di 2,5 milioni di dollari, è diventata una delle più costose mai vendute. La nota, che raffigura il maggiore generale George Gordon Meade, ha più di 100 anni e si pensa che sia una delle uniche due ancora esistenti.

La moneta da 1 milione di dollari canadesi del 2007

L’anno 2007 ha segnato il 140° anniversario della Confederazione canadese e la Royal Canadian Mint ha celebrato l’occasione speciale creando una moneta da 100 kg di oro al 99,99% che raffigura la regina Elisabetta II sul dritto e le foglie dell’albero di acero sul retro. Nonostante il suo valore nominale di 1 milione di dollari, la moneta è stata venduta all’asta per circa 4,1 milioni di dollari.