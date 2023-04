Auricolari bluetooth a soli 19€, la nuova promozione disponibile su Amazon riesce ad invogliare sempre più utenti all’acquisto, senza mai essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale del prodotto che si andrà ad aggiungere al carrello.

Per risparmiare su ogni singolo acquisto su Amazon, ricordatevi di aprire quanto prima il canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid, dove potrete trovare le offerte Amazon ed anche i codici sconto completamente gratis in esclusiva assoluta. Ogni giorno potrete avere il tutto direttamente sul vostro smartphone.

Auricolari bluetooth, ecco la nuova promozione su Amazon

I nuovi auricolari bluetooth in promozione non sono chiaramente di marca, sono un classico prodotto cinese, marchiato Cascho, che viene proposto originariamente ad un prezzo di base di 69 euro, ma che nel periodo corrente risulta essere scontato del 57%, sino ad un minimo di 29 euro. La spesa finale, tuttavia, è ancora più ridotta, poiché è possibile applicare in pagina un coupon del valore di 10 euro, andando difatti a spendere in finale solamente 19 euro (LINK).

L’occasione per risparmiare è davvero ghiottissima, si trattano di cuffiette bluetooth con connettività bluetooth 5.3, compatibili con qualsiasi dispositivo in commercio. Sono leggermente in-ear, ricordano più che altro nel form factor le Apple AirPods, disponibili in colorazione nera, certificazione IPX7, per la resistenza a liquidi e sudore, e dotate di una batteria che può garantire fino a 37 ore di utilizzo continuativo. Manca, come era lecito immaginarsi, il supporto alla cancellazione attiva del rumore, sono presenti sulla superficie 4 microfoni HD per catturare alla perfezione la voce, isolando il più possibile il rumore circostante.