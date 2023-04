La nuova promozione di WindTre è davvero ricca di giga e di minuti, ma allo stesso tempo è in grado di proporre al pubblico una importante riduzione sul prezzo finale, infatti è previsto uno sconto del 50% sul corrispettivo che tutti gli utenti si ritroveranno a versare in fase d’acquisto.

L’accessibilità è allo stesso tempo limitata, data la natura della promo stessa, che richiede a tutti gli effetti la necessità di provenire da un qualsiasi operatore virtuale, oppure da Iliad, con contestuale abbandono dell’azienda di riferimento, la cosiddetta portabilità. I costi iniziali da sostenere sono dettagliati poco sotto, l’attivazione è ad ogni modo da completare nei singoli negozi in Italia, e non sul sito ufficiale.

WindTre, occhi puntati sulla nuova promozione da urlo

A partire dal 27 marzo 2023 è stata attivata una nuova promozione che nessuno aveva mai visto, prende il nome di Go 200 Top+, ed ha un costo fisso di soli 5,99 euro al mese, un prezzo veramente bassissimo, il cui corrispettivo è da versare mensilmente con credito residuo. Il costo iniziale, stando all’SMS ricevuto da alcuni fortunati ex-clienti, è completamente azzerato, sia per quanto riguarda la SIM che la promo in sé.

All’interno dell’offerta è stato posizionato un bundle di tutto rispetto, composto da 200 giga di traffico dati alla velocità del 4G (no 5G), affiancati da 200 SMS da utilizzare liberamente verso chiunque si desideri, ed anche minuti illimitati. Non è previsto un vincolo contrattuale di durata.