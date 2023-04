Periodicamente WhatsApp rilascia importanti aggiornamenti software che puntano a migliorare l’esperienza generale del consumatore finale, promettendo nel contempo nuove funzioni che ne amplificano l’accessibilità, e riducono al massimo le possibili distanza nei confronti delle dirette concorrenti.

Nell’ultimo periodo l’applicazione di Meta ha visto aggiungersi la possibilità di auto-inviarsi i messaggi, con la promessa un giorno di migliorare profondamente anche tutto ciò che ruota attorno allo Stato, con nuove modalità di accesso e di pubblicazione (di cui vi parliamo in alti articoli).

WhatsApp, le novità che vi aspettano

Tante novità ci attendono su WhatsApp in tempi più o meno lunghi, ed ugualmente interessanti; forse la meno richiesta da parte del pubblico va a toccare i gruppi, precisamente parliamo del mostrare il messaggio di abbandono del gruppo stesso, oggi visibile nel momento in cui l’utente esce dalla conversazione allargata (per il quale è prevista la rimozione nei futuri update).

Molto richiesta è invece la possibilità di cancellare i messaggi anche fino a due giorni dal loro invio, in questo modo potrete ripensare senza problemi a quello che avete inviato, ottenendo la possibilità di cancellarlo senza problemi. Stesso discorso per la modifica, presto verrà introdotta, andando ed eguagliare ciò che troviamo su Telegram.

Se non amate che gli altri utenti vedano l’ora del vostro ultimo accesso, sappiate che presto potrà essere rimossa, selezionando gli specifici contatti che potranno effettivamente sapere quando vi siete collegati l’ultima volta a WhatsApp.