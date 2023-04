Truffe Vodafone, i consigli per non finire nelle grinfie dei malintenzionati

L’operatore telefonico Vodafone ha lanciato una campagna SMS per informare i clienti riguardo truffe telefoniche e come proteggersi. Nel messaggio, la compagnia sottolinea di impegnarsi quotidianamente per tutelare la privacy dei clienti e trattare i loro dati in sicurezza, precisando che non contatterà mai i clienti per informarli di modifiche tariffarie.

Truffe Vodafone: le più diffuse negli ultimi mesi

Come giungere alle “avvertenze” contro la frode? Basta cliccare sul link fornito nel messaggio per accedere a una pagina dedicata sul sito di Vodafone nella quale sono riportati tutti i dettagli su come difendersi dalle truffe più diffuse. Queste includono telefonate da finti operatori Vodafone che annunciano aumenti imminenti nelle bollette, richiedono l’invio di documenti di identità tramite WhatsApp e propongono la migrazione della linea telefonica.

Per proteggersi dai malintenzionati Vodafone consiglia di non comunicare mai informazioni personali o sulla linea telefonica a persone che si presentano come operatori Vodafone, e di segnalare eventuali tentativi di truffa al Servizio Clienti. Inoltre, l’operatore ricorda che non comunicherà mai aumenti o variazioni tariffarie tramite telefonata, ma solo sulla bolletta o tramite SMS.

Tra le altre frodi segnalate, vi sono anche richieste di documenti di identità tramite chat WhatsApp da numeri che utilizzano illecitamente il nome e il logo dell’operatore. In questi casi, i truffatori si impossessano dei documenti dei clienti per attivare contratti o servizi non richiesti.

Un altro tipo di truffa riguarda messaggi SMS che invitano i clienti a chiamare numeri a tariffazione speciale per ascoltare un messaggio. Chiamarli può comportare costi davvero elevati. Per questo l’operatore consiglia di non richiamare numeri sconosciuti che iniziano con 899 o prefissi simili e di attivare il servizio “Esclusione chiamate” per bloccare i numeri a tariffazione speciale.

Infine, Vodafone ricorda che gli addebiti per SMS inviati a numeri sconosciuti possono essere legittimi, poiché spesso sono collegati a messaggi di configurazione o codici di verifica. L’operatore invita i clienti a prestare attenzione alle truffe telefoniche e a consultare la pagina Vodafone Informa per ulteriori informazioni.