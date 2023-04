La nuova bellissima offerta di TIM è una meraviglia assoluta che punta a tutti gli effetti a rendere molto felici gli utenti che non aspettavano altro, se non l’occasione di accedere a giga, minuti e SMS, al giusto prezzo finale di vendita, in confronto a quanto siamo solitamente abituati a vedere.

Con tutti i giga che troverete all’interno della promo, dovete comunque sapere che potrete richiederla solo con portabilità del numero originario, poiché al giorno d’oggi i prezzi sono bassi solamente per coloro che si trovano in specifiche condizioni d’uscita da Iliad o da un qualsiasi MVNO.

TIM, le nuove offerte che nessuno si aspettava

In questi primi giorni del mese di Aprile, TIM ha deciso di rinnovare le TIM Power, andando ad integrare le TIM Power Supreme, disponibili per i clienti MVNO e Iliad, nelle varianti standard e Easy (quest’ultima richiede il pagamento tramite carta di credito), senza però presentare differenze nel prezzo finale e parte dei contenuti.

Il cliente che sceglierà di richiederla dovrà versare 7,99 euro al mese a tempo indeterminato, salvo rimodulazioni future, con un costo iniziale di circa 20 euro, comprensivo di attivazione, SIM e parte di ricarica. Il bundle effettivamente fruibile è decisamente ottimo, composto da infiniti minuti e SMS, che potranno essere liberamente utilizzati in tutta Italia, a cui aggiungere comunque 100 giga al mese da sfruttare sul territorio (salgono a 150 giga con la versione Easy). Da notare, se interessati, che nell’Unione Europea l’ammontare di giga mensili da utilizzare scende a 9.