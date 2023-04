Il volantino Lidl pensato per il periodo Pasquale rappresenta il giusto compromesso su cui riuscire a fare affidamento, nel momento in cui il consumatore si ritrova interessato all’acquisto di alimentari e di prodotti di elettronica, più che altro votati al mondo della cucina in generale.

L’unico vincolo che va a toccare il volantino Lidl riguarda più che altro la disponibilità sul territorio, poiché gli acquisti possono essere tranquillamente completati in negozio, senza però avere la possibilità di fruire degli stessi sconti sul sito ufficiale. Da notare che le scorte potrebbero essere limitate, per questo motivo consigliamo caldamente di scegliere il più rapidamente possibile cosa fare.

Nuovi sconti Amazon con codici gratis ed offerte speciali, ecco qui il nostro canale Telegram dedicato con tutti i prezzi più bassi.

Volantino Lidl, nuovi sconti per tutti ancora per poco tempo

La nuova settimana di Lidl porta con sé interessanti offerte per il giardinaggio, quale migliore momento per iniziare a sistemare l’outdoor? ecco quindi che l’utente potrà decidere di acquistare un tosaerba a benzina, al prezzo di 149 euro, passando anche per il biotrituratore a 99 euro, la cesoia ricaricabile a soli 17 euro, la pistola termica a braccio lungo a 24,99 euro, il multiattrezzo 4in1 a motore a 149 euro, l’idropulitrice ad alta pressione a 99 euro, oppure anche un comodissimo faro LED da esterni, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 14,99 euro.

Ad aggiungersi trovano posto anche tantissimi fiori, accessori per il giardinaggio, irrigatori, connettori e chi più ne ha più ne metta. Il tutto viene commercializzato ad un prezzo complessivamente invitante e molto ridotto.