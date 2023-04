Instagram e una funziona di TikTok, ora gli utenti potranno scaricare i Reels

La sfida tra i vari social network continua ogni giorno, tra le varie funzionalità che vengono implementate con i nuovi aggiornamenti e con curiosità di diverso genere.

Sotto la lente di ingrandimento finiscono sempre le principali due piattaforme, per associazione, che sono TikTok ed Instagram, le quali sono sempre più simili tra loro e sempre più frequentate dagli utenti. Secondo alcune indicazioni, sarebbe arrivata una grande novità negli studi degli sviluppatori in casa Meta, proprietaria di Instagram. Si tratta della possibilità per gli utenti di poter effettuare il download dei Reels pubblicati anche da altre persone su Instagram.

Ovviamente tutto questo dovrebbe fare parte di uno dei prossimi aggiornamenti, o almeno così dovrebbe essere. Non si conoscono le tempistiche ma il funzionamento dovrebbe essere estremamente intuitivo, come raccontano le indiscrezioni.

Instagram come TikTok: arriva la grande novità che permetterà il download dei Reels altrui agli utenti

Sono circolate in rete alcune immagini che hanno reso molto più chiara la situazione che vedrà Instagram aggiornarsi con la facoltà di effettuare il download dei Reels altrui, esattamente come accade su TikTok.

Nel menu a tendina sarà presente il pulsante “download“, il quale una volta cliccato consentirà di procedere allo scaricamento del video. Molto probabilmente però ci sarà anche l’opportunità per chi caricherà il video di scegliere se gli altri potranno scaricarlo o meno. Tale opzione prende il nome di “Turn On downloading“. Seguiranno nuove informazioni durante i prossimi giorni in merito a questa funzionalità che sancisce ancora una volta la battaglia tra le due piattaforme social.