Immagini ingannevoli, al 90% i vostri occhi stanno sbagliando

A volte può capitare di incappare in immagini ingannevoli, pronte a mettere in discussione la nostra vista e il nostro cervello. Questo succede perché non osserviamo attentamente ciò che ci circonda, limitandoci a dare uno sguardo superficiale alle situazioni senza capire la realtà dei fatti. Ecco 14 foto che vi faranno impazzire.

Immagini ingannevoli: pronti a farvi due risate?

Una tigre coperta di fango: sembra un’immagine sovrapposta, ma in realtà è una tigre sporca di fango.

Un cane molto lungo: solo contando le zampe si capisce che in realtà sono due cani.

Una vista dalla cima della montagna: sembra di volare sopra le nuvole, ma in realtà si è sulla vetta.

Un gatto che sembra cavalcare la sorella: un’illusione ottica lo fa sembrare in sella.

Hank, un cucciolo nascosto sotto il cuscino: difficile capire dove inizia il disegno e dove finisce il cane.

Un bicchiere incastonato nel tavolo: un’illusione fa sembrare che sia incassato a metà.

Un riflesso perfetto: una tigre che beve in un lago sembra una doppia immagine.

Un mobile con un’illusione di scale: sembra esserci una scala al suo interno.

Una foto di una coppia con i volti sovrapposti: uno specchio crea questa strana immagine.

Una bambina che sembra levitare: un’illusione ottica fa sembrare che abbia poteri soprannaturali.

Un cane con gli occhiali: le bolle di sapone gli danno l’aspetto di un animale con occhiali.

Una roccia che sembra galleggiare: in realtà è un riflesso nell’acqua nascosto dalla nebbia.

Una cipolla con un volto preoccupato: sembra temere di essere tagliata a fettine.

Un gatto gigantesco: un’illusione prospettica fa sembrare un gatto enorme in mezzo ai campi.

Se ci soffermassimo di più su ciò che vediamo, potremmo scoprire che molte situazioni sono solo illusioni ottiche o prospettiche. Chissà quante ne abbiamo già incontrate senza rendercene conto.